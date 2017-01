Michelle, che intimità con Tomaso!

"A casa è un bagno di coccole"

1/8/2012

“Cresce il sentimento, è sempre più naturale cercare di non stare separati, di godersi l'intimità. E per Tomaso tornare a casa deve essere come immergersi in un bagno di coccole” Michelle Hunziker parla a Vanity Fair del suo rapporto con Trussardi e per la prima volta dopo Eros Ramazzotti posa con lui in atteggiamenti intimi. “Lui è una merce rara: non vede in me soltanto un personaggio. Non basta una bella donna a fargli girare la testa”.

foto Vanity Fair

“Una coppia è la fusione di due identità: nel nostro caso, di personalità forti, individualiste ma in modo maturo. Non c’è egoismo, nessuna voglia di prevalere: solo la consapevolezza che possiamo stare bene insieme, così come siamo fatti” continua la showgirl che posa avvinghiata al suo Tomaso in scatti sensuali ed erotici.



«È vero. Ma ogni rapporto è un lavoro. Richiede impegno, dedizione, magari un abbraccio al momento giusto. Ci vuole cuore, ma anche testa. Stare tanti anni da soli, o quasi, ti segna. Ero molto rigida all’idea di aprirmi veramente. Ma quando l’ho messo alla prova, lui ha saltato tutti gli ostacoli. E alla fine mi sono sentita dire: guarda che non ti mollo neanche se fai la stronzetta” confida e ammette che quando lui le ha messo l'anello al dito lei ha avuto paura di non potersi lasciare andare. “Pensavo che lo spazio per un amore vero fosse terminato. Mi sbagliavo” conclude Michelle.