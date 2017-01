Stefano: Belen è la mia droga

"Con Emma non era la stessa cosa"

31/7/2012

“Se una cosa mi piace me la prendo. E' andata così anche con Belen”. Stefano De Martino è appena rientrato da Formentera, dove ha lasciato Belen e già le manca: “Non mi sono mai sentito così dipendente da una persona. Per Emma non avevo le stesse attenzioni che ho per Belen. Niente colpi di testa. Ora ho capito che l'amore vero fa impazzire”. Il ballerino a Vanity Fair confessa il suo amore per la showgirl argentina e il desiderio di famiglia.

foto Olycom

“La storia con Emma si stava trascinando da tempo. Quando è arrivata Belen mi si è acceso un campanello d'allarme perché catturava troppo la mia attenzione. E non era per il suo aspetto... Sapevo solo che c'era più di un'attrazione fisica.” continua De Martino, che racconta anche di essere orgoglioso di aver regalato il primo orologio importante a suo padre e una macchina ai suoi genitori e di sognare di aprire un locale proprio come suo nonno.



“La cosa che mi dà più fastidio è passare per il mantenuto, il toy-boy, quando invece sono uno all'antica: i pantaloni li porto io. E faccio un lavoro che mi permette di pagare cene e vacanze alla mia donna” continua Stefano. E poi svela il trucco per catturare Belen: “Faccio finta di farmi sedurre, ma in realtà sto io al volante – dice – Ognuno gioca le carte che ha. Io sparo tutte le cartucce, consumo il caricatore... Lei è mia. Me la vorrei mangiare per tenerla sempre con me”.