A Fede manca il tattoo olimpico

Tra gli atleti vanno di moda i 5 cerchi

31/7/2012

Cinque cerchi colorati e intrecciati che rappresentano i Continenti. Pare essere questo il tatuaggio più gettonato dell'estate 2012. Gli atleti alle Olimpiadi li stanno sfoggiando sui pettorali, sulla coscia, sulla schiena, dal tuffatore inglese Nicholas Robinson Baker al nuotatore americano Michael Phelps. Alla nostra Federica Pellegrini, che di tattoo ne ha già otto, manca giusto quello olimpico!

foto Ansa

Baker ha sfoggiato il simbolo olimpico sul petto, mentre Phelps ha i cinque cerchi sull'inguine e si intravedono appena sotto il costume sportivo. Ma non solo i soli, molti atleti scelgono di marchiarsi la pelle con una simbologia speciale per una manifestazione importante. Altre sportive, invece, dipingono le unghie con i colori della loro nazionale, come Rebecca Adlington durante i 400m stile libero, o le sfoggiano sul podio, come è successo a Ruta Meilutyte, la lituana che ha vinto i 100m rana donne.



E che dire della nostra Pellegrini? Per lei otto tatuaggi, di cui uno si diceva dovesse modificarlo ma che ancora è rimasto tale e quale. Il primo risale all'età di 14 anni: un draghetto sulla caviglia destra. A 17 anni l'araba fenicie stilizzata sul collo. L'ultimo il teschio messicano con i fiori, ma poi ci sono le rose, un tribale, balù... E chissà se il prossimo saranno i cerchi olimpici...