Michela e Alessia, curve e lato B da dieci e lode

La Quattrociocche neo-sposa, la Ventura single al mare

31/7/2012

In comune hanno curve e lato B da modelle e... il calcio. Una, Michela Quattrociocche, è felicemente sposata con un Alberto Aquilani, centrocampista attualmente al Liverpool, l'altra, Alessia Ventura è l'ex di Pippo Inzaghi, un ormai ex calciatore....

foto Olycom

Michela Quattrociocche, in splendida forma e bikini rosso trascorre un po' di vacanze insieme al neo-marito Alberto Aquilani e con la piccola Aurora, a Sabaudia, prima che il centrocampista torni in Inghilterra.



Alessia Ventura invece è al mare sola soletta. La sua love story con Pippo Inzaghi è un tira e molla ormai da mesi. Per l'estate i due hanno deciso di trascorrere del tempo separati, sebbene ambedue abbiano scelto la Versilia. Pippo è andato a Forte dei Marmi, Alessia è stata fotografata a Cinquale. Chissà che non si incontrino sul lungomare e scatti nuovamente la passione.