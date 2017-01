Paola Ferrari condivide le sue... forme

Su Twitter scatti in bikini

31/7/2012

E' ancora inviperita con Twitter per le critiche e i commenti al suo look ricevuti durante gli Europei, ma è proprio su Twitter che Paola Ferrari ha deciso di condividere alcuni suoi scatti mozzafiato in bikini bianco, in cui sfoggia le sue forme esplosive...

foto Twitter

Il costume della conduttrice a malapena contiene il décolleté generoso e prosperoso, che la Ferrari ha sempre ribadito essere tutto dono di madre natura. Di avere una quinta di seno naturale la bella Ferarri lo ha sempre sottolineato e postando questi scatti la presentatrice sembra quasi voler rispondere alle critiche sul suo look.



Si truccherà e si vestirà magari, a detta degli utenti di Twitter, con cattivo gusto, ma le sue forme giunoniche non sono proprio criticabili. Tutt'altro. Sexy e bollenti da dieci e lode per una donna di 52 anni. Complimenti Paola.