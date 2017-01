Balo in bagno, Fico da Padre Pio

Lui assalito dai fan, lei in preghiera

31/7/2012

Mario Balotelli assalito dai fan in aeroporto a Manchester è costretto a rifugiarsi in bagno. Raffaella Fico, in attesa di un bebè dall'attaccante, va in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con la mamma e il fratello. Giornata molto diversa per la ex coppia più chiacchierata del pallone e così succede che mentre il calciatore dribbla i suoi ammiratori, Raffaella siede in panchina... quella del santuario di Padre Pio.

foto Fotogramma

Come racconta il Sun SuperMario stava aspettando i suoi bagagli quando i fan lo hanno assalito in cerca di fotografie e autografi. Ma la gente era talmente tanta che Balotelli è dovuto fuggire nella toilette e aspettare il momento opportuno per fuggire da un'uscita secondaria e salire a bordo dell'auto con autista che lo aspettava. “Tutti erano così emozionati quando lo hanno visto scendere dal volo Ryanair e hanno iniziato a correre verso di lui” ha raccontato un presente.



Attimi meno concitati per la ex fidanzata Raffaella Fico, che si trovava in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Le foto pubblicate dal Daily Mail mostrano la bella 27enne in preghiera nel santuario insieme alla madre e al fratello. Indossa una maglia aderente che avvolge il pancione e raffigura una donnina con le gambe nude, un paio di pantaloni grigi e un coprispalle rosa. Capelli ricci sciolti sulle spalle, occhiali da sole alternati a quelli da vista, aria serie e forme esplosive per Raffaella.