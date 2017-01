Cristina Chiabotto: "Sesso a ritmo positivo"

E con Fabio Fulco è scattato il settimo anno e niente crisi

31/7/2012

Si baciano, si coccolano e si abbracciano come due innamorati in luna di miele. Ma per Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è già scattato il settimo anno. Crisi in vista? "C'è già stata e continuiamo ad amarci", racconta lei a Oggi. Il sesso? "Il nostro ritmo è molto positivo".

foto Oggi

Sulla spiaggia più "normale" e meno vip di Formentera, l'Isola dei famosi per antonomasia, Cristina, 26 anni e Fulvio, 42 il 4 agosto, sembrano davvero due ragazzini al loro primo amore. Lei bellissima, in bikini giallo, sfoggia le sue curve perfette, da Miss Italia, lui la abbraccia e la coccola in acqua e sulla spiaggia. "L'anno scorso abbiamo avuto la nostra crisi del settimo anno, che ci ha reso più solidi. Per la prossima ripassi tra sette anni quindi".



Prima in vacanza con la sorella, poi raggiunta dal suo fidanzato Cristina Chiabotto a Formentera non ama fare la diva e mettersi in mostra: "Belen è esattamente l'anti-Chiabotto. Quella normale sono io".



Scampato il pericolo crisi per la conduttrice si è anche crepato il muro anti-figli: "Amo i bambini e sarò mamma", dice e aggiunge: "E' il mio sogno..." Ma senza programmare nulla. A Miss Chiabotto piacciono le sorprese e anche il matrimonio arriverà, ma non si programma neppure quello.



Niente programmazione nemmeno nel sesso. A Cristina sotto le lenzuola piacciono soprattutto i preliminari, le coccole, la cornice. "Sono importanti quanto l'atto in sé". Con Fulco lo fa spesso? "Vi assicuro che il nostro ritmo è molto, molto positivo".

Sarà forse questa la ricetta della coppia perfetta?