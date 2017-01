La Nargi e Vieri a Formentera

Ma Alessandro Matri è in ritiro

30/7/2012

“Finalmente un po' di relax a Formentera” cinguetta la bella Federica Nargi. “Ti sei dimenticata di me però...” replica il fidanzato Alessandro Matri sul social. “Amoreeeeee! Come posso dimenticarmi di te! I love you” risponde lei, che però è in vacanza sola soletta e tra un bagno e un po' di movida incontra pure Bobo Vieri. Eccoli in queste immagini esclusive di Tgcom24 mentre chiacchierano tra amici...

foto Olycom

Canotta e capelli raccolti per la ex velina, maglietta bianca per l'ex calciatore. Bobo non resiste al fascino del gentil sesso, figuriamoci se si tratta di una ex velina (Satta, Canalis, ora Federica?). I due si divertono in compagnia, ma manca il fidanzato di Federica, Alessandro Matri, in ritiro con la Juventus. Lui tiene d'occhio la Nargi sul social network, ma lei si distrae con Vieri...