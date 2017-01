La Casalegno nuda... per blog

Insieme all'amica si occuperà di moda

30/7/2012

All'appello mancava solo Elenoire Casalegno. Dopo lapinella, affashionate, guendaland, planetfil, birkin e chi più ne ha più ne metta, arriva anche il blog di moda della bionda Elenoire che insieme all'amica Valentina Varisco darà consigli per vestire bene e non spendere troppo. Non è ancora online, ma intanto la Casalegno lo pubblicizza con una foto spiritosa e hot. Nuda insieme alla socia... Chi ben comincia è a metà dell'opera.

foto Twitter

Un fisico statuario, capelli lunghi e biondi, un Barbie con grinta, personalità e sex appeal, ma che per vestirsi non sceglie mai a caso. Elenoire si presenta nuda, sorridente, mentre fa le boccacce all'amica Valentina, anche lei senza vestiti, ma con qualche centimetro meno rispetto alla Casalegno (prontamente rimediato con qualche rivista i impilata). “Be fashion, not victim” recita la scritta che copre le loro grazie e questo sarà il motto delle due fashion blogger.



“Io da sempre customizzo, mixo, utilizzo il low cost , ricerco aziende che producono accessori di qualità a prezzi equi – cinguetta Ele - Quante donne indossano abiti firmati pur stando male? Solo perché è di moda... Ogni donna dovrebbe esaltare i punti forti e nascondere i difetti”. Bella scoperta per una bella donna come lei, replica qualche followers, a cui la Casalegno replica per le rime: “Penso di avere abbastanza personalità per essere io a portare indosso un capo e non il contrario, e personalità non fa rima con altezza o bellezza”. Parole sante! Non resta che affidarci ai consigli di Ele per un look da sballo.