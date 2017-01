Filly, per il suo Vittorio sfoggia il décolleté

Topless della fidanzata di Cecchi Gori a Sabaudia

30/7/2012

Sotto il solleone estivo Filomena Azzarito, detta più teneramente Filly dal fidanzato Vittorio Cecchi Gori, espone il suo décolleté ad una tintarella integrale. Un topless mozzafiato tutto dedicato al suo uomo, con lei in vacanza a Sabaudia.

foto Olycom

La compagna dell'ex patron della Fiorentina e noto produttore, 35 anni, ex ballerina, bionda e molto avvenente si mostra in tutte le sue forme conturbanti consapevole di essere oggetto dell'obiettivo indiscreto dei paparazzi, oltre che degli occhi attenti del suo Vittorio... Filly e Cecchi Gori, in vacanza a Sabaudia, sono insieme ormai da quasi due anni e la loro love story sembra andare a gonfie vele.



La bionda e giovane donna è riuscita a far tornare il sorriso sulla bocca dell'ex di Valeria Marini, coinvolto negli utlimi tempi in non pochi guai giudiziari e il suo topless mozzafiato contribuisce sicuramente alla stabilità della coppia.