Canessa, giro vita da top model

Guenda nel Salento con un amico

30/7/2012

Bikini a fascia fluo, shorts in jeans e zeppe ai piedi, Guendalina Canessa scatta allo specchio una foto del suo fisico sexy e del suo ventre piattissimo prima di afferrare la borsa e dirigersi in spiaggia. Si trova in Salento per le vacanze e la ex gieffina, lontana da Daniele Interrante, cinguetta e mostra le sue curve perfette in bikini. Sul lettino stesa al sole viene raggiunta dall'imprenditore Salvatore De Lorenzis. Solo un amico?

foto Twitter

Da quando lei e Interrante si sono lasciati, è caccia al principe azzurro che conquisterà la bella Guenda. Prima è stata beccata in spiaggia in Toscana con Alessio Lo Passo. Si sobno schioccati un bacio, ma lei ha prontamente precisato sul social network che si tratta solo di un amico. Poi viene beccata in Puglia con De Lorenzis. Niente di scabroso, ma i due si rilassano al sole e chissà...



Intanto la Canessa, modaiola e fashion come sempre, mostra uno scatto del suo look da spiaggia. I suoi followers si complimentano, anche se qualcuno fa notare il suo girovita eccessivamente asciutto.