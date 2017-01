Cartoline hot dalle vacanze dei vip

Eli, Rosy e Costy, su Twitter scatti "marini"

30/7/2012

Rosy Dilettuso si tuffa in mare, topless e lato B da dieci e lode, Costanza Caracciolo, inguaina il décolleté esplosivo in un giubbotto salvagente e si prepara per un giro in ciambellone, Elisabetta Canalis ammicca sulla spiaggia in bikini dorato. Su Twitter cartoline hot dalle vacanze delle più belle dello showbiz....

foto Twitter

Tecnica e curve mozzafiato per la sexy Rosy Dilettuso in barca nelle acque di Ponza pronta per un tuffo da Olimpiadi: "Amo tuffarmi in quest'acqua azzurra !!!come amo anche rischiare ecco x che' nn ho limitiiiiii i love", così scrive l'ex Pupa twittando uno scatto, in cui sfoggia topless e lato B in un tanga striminzito.



Imbragata con un giubbottino salvagente, che le strizza il generoso décolleté, Costy Caracciolo si prepara invece per un giro in ciambellone trainata da un motoscafo e posta una serie di foto da Brucoli, Sicilia, che documentano le sue vacanze al mare. Da Costa Rica Elisabetta Canalis in bikini dorato ammicca sulla spiaggia, poi mostra un cuore disegnato nella terra rossa e saluta tutti, pronta ad una giornata di surf tra le onde.



Infine la bella Lola Ponce: "Love, fun and sun", cinguetta postando gli scatti hot delle sue vacanze in una non meglio specificata "fantastic island", insieme al fidanzato Aaron Diaz. L'estate dei vip è ancora lunga e Twitter promette di documentarla giorno dopo giorno.