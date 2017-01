Caterina Balivo, ecco Guido Alberto

Intervista alla neo mamma che già pensa ad un altro bebé

27/7/2012

"Lo adoro. Con lui è come essere nata una seconda volta". Così una splendente Caterina Balivo si confida a Gente e in anteprima racconta i suoi primi mesi da mamma di Guido Alberto avuto due mesi fa dall'imprenditore Guido Maria Brera. "Non immaginavo che la vita da mamma sarebbe stata così piena, così appagante...".

foto Gente

In vacanza all'Argentario la conduttrice appare radiosa e felice: "Guido Alberto scandisce i miei ritmi, le giornate sono a misura di bebè", ma la fatica da neo mamma non sembra pesarle: "Mi sveglio più volte di notte per dargli da mangiare, mi alzo all’alba eppure mi sento forte come un leone". In perfetta forma solo due mesi dalla nascita del piccolo Caterina non si preoccupa della linea al momento: "Ho ancora qualche chiletto addosso", dice, "ma sto allattando e non faccio diete: ho bisogno di energie...".



In quanto al compagno la Balivo racconta come Guido Alberto se la stia cavando benissimo nella veste di padre, ma che lui parte comunque un vantaggio: "Ha un rodaggio alle spalle avendo già due figli grandicelli che adora...". Poi si si lascia andare a una confessione: "Sì, già penso di dargli una sorellina". Non subito naturalmente, "ma prima o poi..." E la famiglia si allargherà ancora.