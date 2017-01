Décolleté mediterraneo per Laetitia

Casta, sensuale per Dolce&Gabbana Pour Femme

27/7/2012

Un nuovo look, che coniuga alla perfezione bellezza, sensualità e femminilità. Laetitia Casta mostra il décolleté prosperoso nella nuova campagna pubblicitaria della fragranza "Dolce&Gabbana Pour Femme". Gli stilisti hanno infatti scelto l'attrice e modella francese per interpretare la loro "donna": "Ci ha sempre affascinati per la sua carica sensuale e naturale". Impossibile dare loro torto.

foto Ufficio stampa

Strizzata in un bustino nero in pizzo, con la pelle ambrata e i capelli morbidamente raccolti. Uno sguardo sensuale, impreziosito da un leggero trucco e orecchini pendenti. Sullo fondo il richiamo alla Sicilia. Laetitia Casta, negli scatti di Mario Testino, lascia assolutamente senza fiato. Sono stati i suoi tratti mediterranei a colpire Dolce&Gabbana che hanno trovato in lei la testimonial perfetta per il lancio della loro nuova fragranza.



Tornata in grande stile nel mondo della moda, vedremo presto l'attrice francese alla 69ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia tra i giurati. E sappiamo già con quale profumo inebrierà i colleghi. Primo tra tutti il compagno Stefano Accorsi la cui crisi di coppia è stata smentita.