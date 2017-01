Medaglia d'oro alla Middleton

Bella a piedi nudi e con i pantacollant

27/7/2012

La prima vincitrice delle Olimpiadi di Londra 2012 è Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha giocato a ping pong, calcio e judo e in ogni disciplina si è distinta per classe, eleganza e bellezza. Abitino beige strizzato in vita stile anni Sessanta per una Kate che non esita nemmeno a mettersi a piedi nudi. E che dire del pantaloni elasticizzati blu elettrico che mettono in risalto le sue gambe affusolate e il fondoschiena perfetto?

foto Ap/Lapresse

Sempre allegra, solare, simpatica, la moglie di William lo accompagna nel tour pre-Olimpiadi e si guadagna fiumi di applausi, per i suoi modi regali e raffinati, per il suo stile elegante e distinto, per la sua bellezza semplice e per nulla scontata. Pratica gli sport con abilità e senza alcun impaccio, non esita a prendere in mano una racchetta da ping pong o a togliersi le scarpe con la zeppa beige, guarda il suo principe con occhi sognanti e innamorati.

Una principessa delle favole, Kate che apre le danze dei giochi mostrando entusiasmo e bellezza. Nella gara del sex appeal e delle immagini da non perdere non si può dimenticare la duchessa in versione elasticizzata con quel blu elettrico che incornicia il suo lato B da medaglia d'oro.