La Minetti, da modella a consigliera

Spunta un vecchio video di Nicole

27/7/2012

Posizioni sexy e ammiccanti, stivali altissimi ai piedi e sguardo da femme fatale. Correva l'anno 2005 e Nicole Minetti posava per un noto marchio di calzature. Una modella col piglio da vera professionista, un fiore all'occhiello del curriculum della futura consigliera della Regione Lombardia.

foto Da video

Chi l'avrebbe mai detto che la sua carriera avrebbe virato da tutt'altra parte e che la sexy modella riminese sarebbe entrata in politica?

A quel tempo Nicole posava per il marchio di scarpe Dibrera e aveva poco più di vent'anni. Ancora una ragazzina.

L'indole da modella però le è rimasta, non ha più posato, ma sfilato sì, ovunque si sia trovata in questi ultimi anni.



E ad ogni sua uscita è sempre standing ovation. In spiaggia come in consiglio regionale, al Pirellone come in strada mentre fa shopping. Una vera professionista.