Barbara, sexy autoscatto su Twitter

Décolleté esplosivo per la D'Urso

27/7/2012

"Buongiorno sole" scrive Barbara D'Urso sul suo Twitter postando un'immagine di sé. Sorride e mostra un décolleté di tutto rispetto evidenziato dalla scollatura vertiginosa di una canottiera bianca. Occhiali da sole a goccia e cappello verde turchese completano il look estivo. E i follower si fanno avanti con i complimenti.

foto Twitter



Proseguono in totale relax le vacanze di Barbara. Se qualche settimana fa Nuovo l'ha pizzicata con un sexy costume viola, in barca con gli amici al largo di Capri, ora è proprio lei a dare sue notizie cinguettando con i fan. Si scatta una foto mentre è in auto e con un viso rilassato e un'abbronzatura omogenea si appresta a godersi una giornata di sole. Il seno, anch'esso in primo piano, naturale e formoso è veramente esplosivo.



L'amico Jonathan Kashanian le scrive: "Ma sei abbronzatissima, non metti più la 90?". E lei risponde: "Sì sì. Metto protezione 50!!". Solo l'ex gieffino ha notato la tintarella; gli altri suoi contatti invece hanno subito puntato l'attenzione sulle sue conturbanti curve. Assolutamente apprezzate.