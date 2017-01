Palmas, che amore di tattoo!

Giorgia e Brumotti sempre più uniti

27/7/2012

Vanno d'amore e d'accordo. Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti sempre più uniti e, nonostante non siano ancora arrivati scatti hot delle loro vacanze, ci sono numerosi indizi che li fanno pensare sempre più vicini. Giorgia si è appena fatta tatuare da Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo di Soliera, lo stesso che ha dipinto Brumotti. E poi lei posta su Twitter la foto di un paio di scarpe personalizzate e anche lì c'è lo zampino di Vittorio.

foto Twitter

Top nero, shorts in jeans, grandi sorrisi, è la stessa Giorgia a mettersi in posa nello studio di Soliera per mostrare la sua nuova opera d'arte. Aveva una specie di farfallina stilizzata sul polso destro, che ora appare ridisegnata e colorata. E poi c'è quella pellicola sul polso sinistro che fa pensare a un nuovo disegno, ma che ancora non si vede. Oltre alla scritta sul piede “Ti amo e ti adoro”, ora la ex velina ed ex naufraga ha nuovi segni sulla pelle, proprio sulla scia del suo nuovo fidanzato. Brumotti di tattoo ne ha parecchi e si è affidato alle mani abili di Alle, lo stesso che ora dipinge per Giorgia e scrive: “La soddisfazione di un artista parte dal trovare una tela perfetta”.



Uniti dalla passione per la pelle disegnata e non solo, Vittorio e la Palmas. E così sul profilo social della ex velina compare la foto di un paio di sneakers bianche con i dettagli tricolore e la scritta Giorgia. Anche questa volta c'è lo zampino di Vittorio, visto che qualche giorno prima lui era stato proprio nello stabilimento della ditta di accessori sportivi che hanno personalizzato le scarpe della Palmas. Che coincidenza!