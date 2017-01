Relax al mare per Daniela Santanché

Sotto il sole pensa ai progetti futuri

26/7/2012

Daniela Santanchè si concede qualche giorno di relax al Twiga di Marina di Pietrasanta. Ad un cappello da cowboy e bracciali al polso preferisce abbinare dei pantaloncini sgambati al posto del costume. Il pezzo di sopra, per l'occasione, altro non è che un pareo bianco. Quello a cui non rinuncia, nonostante il contesto vacanziero, è il suo telefonino dal quale non può staccarsi per motivi di lavoro.

foto Nuovo



Prende il sole sdraiata sul lettino, si raccoglie i capelli con una mano e chiacchiera al cellulare. E nello stabilimento balneare di Flavio Briatore ci resta poco perché, come ha dichiarato, la crisi si fa sentire. Quindi per lei niente "vacanze serie", ma solo qualche weekend di sfuggita.