Rita Rusic, sexy per il suo toyboy

L'ex Cecchi Gori al mare con il cane

26/7/2012

Una tappa in Italia e poi di nuovo a Miami. In spiaggia con il suo giovane fidanzato, la Rusic si diverte come una ragazzina. La coppia scherza, si bacia e gioca con il cane. Poi lei salta agilmente sulle spalle di lui e insieme si riposano sul lettino. Rita è stupenda, solare. Oltre ad avere un fisico dalle curve conturbanti non ha perso leggerezza ed elasticità. A differenza del suo ex Cecchi Gori che al mare fa tutt'altra scena.

foto LaPresse



Utilizza un due pezzi dai toni chiari con fantasie floreali che le sta divinamente. Il reggiseno a triangolo le copre un seno prosperoso. La pancia è ultra piatta e le gambe magre. Anche il sedere, seppur non tonicissimo, fa la sua bella scena tant'è che il fidanzato palestrato non sono non riesce a toglierle lo sguardo di dosso, ma anche le mani. Bacia la sua Rita con trasporto, poi l'abbraccia e le fa posare la testa sulle sue gambe. I due sembrano più innamorati che mai e vivono la loro passione alla luce del sole.