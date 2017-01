Paola "esplosiva" e giunonica in bikini

E De Benedetti non resiste alle sue curve

26/7/2012

Giunonica ed esplosiva, in un bikini che a stento contiene il suo generoso décolleté, Paola Ferrari seduce il suo maritino, Marco De Benedetti, con le sue curve conturbanti, su una spiaggia della Maddalena, in Sardegna.

foto Nuovo

Più sexy che mai, la giornalista di Rai Sport, 51 anni portati egregiamente, in vacanza sull'isolotto di Mortorio con il marito e i figli, sfoggia le sue curve sinuose, mentre si tuffa in acqua e dopo, mentre si spalma la crema solare sul corpo, seduta a gambe incrociate sulla spiaggia. De Benedetti viene letteralmente messo KO.



Il potente manager non resiste alle sue forme conturbanti, la guarda mentre si incammina verso il mare, poi lei lo accarezza sulla testa e lo bacia, mentre un capezzolo fa capolino dal reggiseno striminzito, infine, quando lei meno se lo aspetta, lui si tuffa letteralmente su di lei avvinghiandosi in un abbraccio molto caloroso. Il tempo non ha lasciato segni nel loro matrimonio, che dura dal 1997 e la passione è ancora alle stelle come il primo giorno. Anzi più travolgente che mai.