Canessa: "Sono nata per amarti"

Nuovo tattoo e bacio con Alessio

26/7/2012

"Amore, chi cerca trova... Buttati a capofitto, trova qualcuno da amare e che ti ami allo stesso modo!! Ascolta il tuo cuore sempre”. E' il consiglio di Melita Toniolo, appena tornata single, all'amica Canessa, fresca di separazione da Interrante. “Adesso ne voglio uno io... uno che scacci le bugie e le ex!” cinguetta Guenda, beccata da Visto mentre bacia Alessio Lo Passo. E poi posta una foto in cui mostra il nuovo tattoo: “I was born to love you”.

L'ultimo capitolo della telenovela Interrante-Canessa è proprio il tatuaggio che Guendalina si è fatta sul fianco. Il suo quattordicesimo tattoo è una scritta che la dice lunga su come la pensa in amore. Ha passato un brutto periodo, ma se l'è cavata bene. I suoi followers le inviano di continuo complimenti su come ha gestito la situazione sentimentale, Daniele, l'ombra di una nuova fiamma per il marito, la discrezione per amore della figlia...



Non si nasconde e parla col cuore: “E' una lunga storia... - cinguetta – Comunque tutto passa”. E poi ringrazia gli amici più cari Melita Toniolo (anche lei fresca di rottura dal fidanzato Antonio con cui stava mettendo su casa e col quale sembrava fare grandi progetti “anche la mia definitivamente finita stasera! Basta! Voglio un uomo con la U grande come il cielo!” scrive), Karina Cascella, Ana Laura Ribas, Raffaello Tonon...



Qualche giorno fa scriveva sul suo profilo social: “Finalmente sto ricominciando a vivere la mia vita... Il mio cuore ora è felice”. Chissà se si riferiva a quel bacio schioccato ad Alessio Lo Passo con cui è stata immortalata a Marina di Pietrasanta dal settimanale Visto. “Ci siamo baciati mentre parlavamo, scherzando... - chiarisce subito al settimanale Visto Lo Passo, che è legato a Caterina Siviero – Guendalina è una mia amica, ci siamo conosciuti su Twitter qualche mese fa...E' una bella ragazza. Ma non c'è niente tra noi”. Vi vedrete di nuovo? “Quello che succederà non posso prevederlo...”