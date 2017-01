Victoria Silvstedt, provocante in bikini

11:46 - Costumino rosa pastello, laccetti sui fianchi e reggiseno a fascia rigorosamente rinforzato per reggere le curve giunoniche del décolleté che Victoria Silvstedt mostra con tanto orgoglio. Eccola, sullo yacht del fidanzato al largo di St. Tropez mentre si lascia baciare dal sole. Poi si alza... ed ecco che le mosse sono sempre le stesse: una sistematina ai capelli e una allo slip. Come a dire “cari fotografi sono pronta per i flash”.



Guardarla è sempre un piacere. Una bellezza dai tratti nordici e dalle curve mozzafiato è una rarità. In vacanza da tempo ha raggiunto un'abbronzatura invidiabile che viene esaltata ancora di più dal sexy bikini che la copre appena.



Consapevole della sua carica erotica ci mette del suo per rendere il siparietto ancora più pepato. Arrotola le mutandine per ottenere un'ampia sgambatura e offre una visione a tutto tondo del suo lato B.