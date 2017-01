Raffaella Fico dice no al test del Dna

Ma sta valutando l'ipotesi di posare nuda col pancione

25/7/2012

Raffaella Fico non ci sta e al test del Dna, che Mario Balotelli avrebbe chiesto per appurare la sua paternità dice di no. Almeno fino a quando il bebè nascerà. Poi si vedrà. Intanto pare che i tabloid inglesi abbiano offerto alla Fico 1 milione di sterline per posare nuda col pancione.

Secondo quanto riporta Chi, la Fico, al quarto mese, si opporrebbe quindi all'esame almeno fino alla nascita della bimba. Per ora tuttavia non sembra essere giunta alcuna richiesta ufficiale di test da parte di Balotelli, il quale se la sta spassando con la sua nuova fiamma la 22enne Vanessa Lawrance in quel di Ibizia e non sembra per nulla preoccupato delle vicende e delle indiscrezioni che lo riguardano. Su Internet intanto gira una notizia che potrebbe far arrabbiare SuperMario.



Sembrerebbe infatti che alcuni giornali inglesi, che da sempre seguono da molto vicino e con insistenza le vicende di Balotelli, stiano adesso inseguendo la sua ex compagna, proponendole un contratto milionario per alcuni scatti col pancione e senza veli. Sempre stando ai rumors e ammesso che l'indiscrezione sia attendibile sembrerebbe anche che Balotelli non sia per nulla d'accordo sul lasciare posare la sua ex compagna e ipotetica madre di sua figlia in versione nature. Insomma la telenovela è ancora all'inizio e se ne vedranno sicuramente delle belle.