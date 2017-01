Elisa, l'italiana che bissa per il Calendario Pirelli

Dopo il 2011, la Sednaoui posa ancora a distanza di due anni

25/7/2012

Sono poche le italiane che hanno avuto la fortuna di posare per il Calendario Pirelli e ancora meno quelle che hanno bissato. E' il caso della modella nata a Bra Elisa Sednaoui che, dopo l'esperienza del 2011, è tra le protagoniste della prossima edizione limitata presentata a Rio De Janeiro il 27 novembre.

foto



Una bellezza acqua e sapone, dagli occhi allungati e sorriso dolce. Nata in Italia ha vissuto in Egitto, Francia e America facendosi conoscere sulle passerelle degli stilisti più famosi. Nel 2010 il sito di Vogue la nomina stella emergente e l'anno dopo, per il Calendario Pirelli, Karl Lagerfeld la immortala nelle vesti di Flora, dea della primavera. Nello stesso anno posa anche la collega Bianca Balti.



Un anno di “pausa” ed ecco che il fotografo Steve McCurry la fotografa per lo stesso prestigioso calendario. Questa volta tutte le modelle sono vestite per una rappresentazione della donna più umana e meno strumentalizzata.



Tra le italiane che hanno partecipato nel corso degli anni al Calendario Pirelli ci sono anche Monica Bellucci (1997), Sophia Loren (2007), Mariacarla Boscono (2003-2004-2009), Eva Riccobono (2003) e Bianca Balti (2011).