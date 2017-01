Laura diventa... Rita Barriales

La showgirl si trasforma nella divina Hayworth

25/7/2012

"Oggi mi trasformano in Rita Hayworth" e, dopo trucco e parrucco, via con una sequenza di scatti in versione vip hollywoodiana. Laura Barriales gioca a fare la trasformista e diventa Rita Barriales postando le immagini su Twitter.

foto

La somiglianza con l'indimenticabile diva di Hollywood, una delle donne più seducente della storia del cinema, non è proprio perfetta, ma la simpatica e bellissima showgirl riesce ugualmente nell'intento.



Eccola trasformata in una vip, rossetto rosso fuoco, lunghi guanti neri, sigaretta con bocchino tra le dita e abito con il corpetto, che mette in risalto il décolleté. "Rita Barriales sensuale... Anche se ci provo, non so mai esserlo... Troppo cazzara!" scrive Laura, e poi aggiunge dopo un altro scatto: "Rita Barriales festaiolaaaa!!!". Non c'è dubbio un'istrionica e irresistibile Barriale, seducente, ironica e molto vintage!