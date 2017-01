Myriam in topless, Luca non resiste

In ginocchio da lui si sfila il bikini

25/7/2012

Una sequenza da film, alto tasso erotico e passione alle stelle per Myriam Catania e Luca Argentero nelle acque di Ponza, come mostrano le foto di Oggi. Giravano voci di crisi nella coppia, ma i due smentiscono a suon di foto erotiche e conturbanti con la Catania che in barca si inginocchia davanti all'ex gieffino e si toglie il reggiseno. Lui divertito dallo spogliarello la bacia con grande trasporto.

foto

“Non c'è crisi tra me e Myriam” si affretta a dire Luca. In effetti a guardare le immagini che li ritraggono in vacanza sembra che tra loro regni non solo l'armonia e la pace, ma che ci sia grande intesa. Si sfiorano, si accarezzano, si baciano. La Catania indossa un bikini succinto che lascia in bella vista il fondoschiena e non esita a rimanere in topless per una tintarella senza segni. Argentero osserva, ride, si diverte e si butta...