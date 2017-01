Afef fa il bagno in bikini

Nel mare della Tunisia con il figlio Sami dimentica i pantaloncini

25/7/2012

Potrebbe sembrare quasi un fotoritocco di Photoshop per quanto l'immagine sia sorprendente e invece no, è tutto vero, anzi vera! Afef Jnifen, proprio nel mare della sua Tunisia, si concede un bagno senza pantaloncini, in compagnia del figlio Sami. Un bikini blu mette in evidenza la sua silhouette. Pancia piatta, seno tonico e fianchi sinuosi sono proprio un bello spettacolo.

foto



Di fede musulmana ha sempre indossato i pantaloncini per pudore e mai si era fatta pizzicare senza. Né in barca con il marito Marco Tronchetti Provera, né con gli amici in spiaggia.



Lei, bellezza mediterranea dalla pelle ambrata, dai lunghi capelli ricci e dalle labbra carnose, è sempre stata attenta a non mostrarsi mai in pubblico in bikini. E un'immagine come quella pubblicata da Vanity Fair potevamo solo sognarcela: in perfetta forma fisica fasciata da un costume classico senza quegli "ingombranti" shorts da mare. E invece la svolta è arrivata, e dove? Nel suo Paese, dove ancora molte donne fanno il bagno vestite. Ma siamo certi che con la sua classe e la sua eleganza non abbia offeso nessuno.