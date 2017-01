Vip divorati dalla passione in mare

Dalla Arcuri alla Marcuzzi... a mollo

25/7/2012

In mezzo al mare scatta la passione travolgente per le coppie vip. E' successo ad Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti a Ibiza, Manuela Arcuri e l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco non resistono all'attrazione e si avvinghiano in barca al Circeo, la Pandolfi fa acrobazie sul materassino con Marco Cocci, mentre la Lante della Rovere si lascia andare sulla sdraio con Andrea e Daniele De Rossi è inseparabile dalla Felberbaum a Ostia.

foto

Prima di loro avevamo visto Maddalena Corvaglia e il marito Stef Burns lasciarsi travolgere dalla passione in acque salentine e Melissa Satta con Boateng in barca o ancora Irina Shayk con Cristiano Ronaldo. Si cambia spiaggia e mare, ma il copione si ripete. E così riecco Manuela Arcuri, pizzicata con il suo ex, con cui aveva avuto una storia due anni fa. Davanti ai paparazzi di Chi, lui le succhia il piede, lei seduta in barca sorride e si lascia tentare dalla passione al largo di San Felice Circeo.



Sullo stesso bagnasciuga di latina coccole e tenerezze anche per Claudia Pandolfi con il compagno Marco Cocci. L'attrice si fa cullare dalle onde, si tuffa, poi si lascia prendere tra le braccia del suo innamorato e si dirige verso riva serena e sorridente, come mostrano le foto di Chi.



A mollo e innamorati anche Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, beccati da Diva e Donna a Ibiza, stessa spiaggia in cui fecero la loro prima fuga di passione. Si baciano e si stringono sguazzando felici come due teenager alla prima vacanza insieme.



Estate bollente anche per Lucrezia Lante della Rovere, beccata sempre da Diva e Donna, in Sardegna affiatata con il suo Andrea Gherpelli.



Full immersion d'amore anche per Daniele De Rossi. Il calciatore in vacanza sul litorale romano con la fidanzata Sarah Felberbaum non lesina coccole attenzioni. I due sono sempre più inseparabili e sotto l'ombrellone scatta la passione.