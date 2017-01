Belen confida: "Non sono incinta"

Relax e vacanze a Formentera

24/7/2012

"Sono a Formentera, lontano da tutto. Ho voglia di disintossicarmi da un certo ambiente. Per la prima volta ho scelto di non portarmi in vacanza nemmeno il computer. Prima controllavo su Google news tutto quello che scrivevano e che dicevano sul mio conto. Ora ho smesso. Per fortuna". Belen Rodriguez è rilassata e serena. Però non è incinta. Lo scandisce a chiare lettere al settimanale Chi.

Dei commenti di Emma sulla sua gravidanza ("Bene. Sono felice per loro. Adesso avrà due bambini, di cui prendersi cura"), Belen dice: "Non sapevo di Emma. Ripeto, non ho letto nulla e non mi importa di quello che dicono. Non ho fatto una smentita immediata, perché ormai ho capito come funziona. Tu dici che non sei incinta e allora partono le solite voci: "La sua smentita vale una doppia conferma". Non ci casco più. L'altra volta mi sono fatta troppo male, questa volta lo direi solo quando sarebbe troppo evidente".Adesso Belen confida: "Sono nel periodo più felice della mia vita. Va bene così. Io ora sono serena".