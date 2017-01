La Martines incinta a 49 anni

Il papà ha 20 anni meno di Alessandra

24/7/2012

Alessandra Martines, 49 anni, è incinta al quinto mese. Aspetta un bambino dal suo compagno, l'attore francese Cyril Descours, vent'anni meno di lei. “Era da un anno che lo aspettavamo” racconta l'attrice e ballerina a Vanity Fair. “Questo figlio, tanto voluto, è arrivato in modo naturale”. La coppia ci ha provato per un anno intero, “facendo molto l'amore. E' stato il bambino a scegliere quando arrivare”.

La Martines ha già una figlia, Stella, 13 anni, avuta dal primo marito con cui è stata sposata per tredici anni, il regista premio Oscar Claude Lelouch, maggiore di lei 26 anni. “Non sono stata io a lasciare mio marito, e sarei rimasta con lui pensando di fare il bene di nostra figlia. Per fortuna non l'ho fatto, perché avrei commesso un grande errore, ma è vero che Stella è sempre sta la mia priorità, viene prima di tutto anche della mia sofferenza” racconta a cuore aperto Alessandra.



Poi è arrivato Cyril. “All'inizio pensavamo solo a essere felici – prosegue la Martines, spiegando anche che la differenza d'età non conta – Se fossi un uomo nessuno si scandalizzerebbe. Stavo con un marito che aveva 26 anni più di me e nessuno aveva niente da ridire. E il matrimonio è finito, dopo tanto tempo, come finiscono i matrimoni tra coetanei: l'età non incide sulla tenuta del legame, che è sempre una lotteria”.