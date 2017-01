Cecilia testimonial "solare"

La sorellina di Belen "più bella in un battito d'ali"

24/7/2012

Una farfallina anche per Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen non ha voluto essere da meno infatti e si è lasciata coinvolgere dal trend lanciato a Sanremo. Eccola in un video mentre si spruzza una crema solare: "Più bella in un battito d'ali".

foto

In bikini bianco, sexy e sinuosa Cecilia cammina su una spiaggia paradisiaca, il mare blu alle spalle e la pelle abbronzata. E' lei la testimonial dei prodotti solari Foret Vierge.



La sorellina più piccola di casa Rodriguez vuole finalmente prendere il volo, magari proprio sulle ali della farfallina, che alla fine del video pubblicitario svolazza via allegramente e uscire finalmente dall'ombra della sorella maggiore. La farfallina porterà fortuna anche a lei?