Flavia Vento, slip birichino

Bella anche senza trucco al mare

24/7/2012

Bikini colorato, maschera e via per un bel tuffo nelle acque di Gallipoli. Flavia Vento serena e sorridente si gode le vacanze nelle acque salentine vestendo i panni della ragazza della porta accanto. Fisico né troppo magro né troppo abbondante, viso struccato ma grazioso, occhioni azzurro cielo, capelli riccioli e scapigliati, Flavia sorride quando si accorge dei flash. Poco prima si era sistemata gli slip birichini sul fondoschiena...

La Vento nella nuova veste di scrittrice e poetessa (qualche mese fa era stata pubblicata la sua raccolta di testi) si lascia andare e, sebbene i suoi fianchi non siano proprio asciutti e il suo ventre non sia piatto, appare rilassata davanti ai flash e perfettamente a suo agio nel suo nuovo ruolo. Indossa la maschera e si tuffa in acqua, alla faccia dei paparazzi che restano a bocca asciutta...