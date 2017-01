Décolleté generoso per la Perego

Con Presta risate e coccole al tramonto

24/7/2012

In vacanza a Marina di Pietrasanta, Paola Perego si gode il marito, il sole e gli amici. Prima si disseta con una bibita rinfrescante in compagnia di Lucio Presta, poi si toglie il copricostume e si mostra in tutta la sua bellezza. Uno slip sgambato bianco e un reggiseno color carta da zucchero esaltano le sue forme. Sdraiata a pancia in giù si libera della parte di sopra ed ecco che si intravedono leggermente le curve del seno.

foto



Mentre il marito si ripara all'ombra, lei vuole tutto il sole per sé. Stupenda e con un décolleté assai generoso sfoggia una tintarella omogenea. Con gli occhiali da sole a specchio, e i capelli raccolti a "cipolla" sulla nuca, si intrattiene con un'amica mentre si slaccia il reggiseno per abbronzare la schiena senza segni. Una sbirciatina al décolleté per vedere che nulla sia sfuggito dalle coppe ed ecco che proprio in quel momento si intravedono le forme del suo seno di profilo. Anche questa volta lo zoom dei paparazzi è stato provvidenziale.



Verso il tramonto la Perego si riunisce a Presta per una passeggiata romantica.