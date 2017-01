Maddy e Stef, relax e coccole

Sul pattino i due bruciano di passione

24/7/2012

Una sbirciatina al generoso seno (rifatto, ndr), un fisico statuario e tanta voglia di coccole e relax, così Maddalena Corvaglia ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme a suo marito Stef Burns, chitarrista di Vasco. L'intesa tra i due è alle stelle e tra baci e abbracci i due sembrano ragazzini al loro primo amore.

foto Olycom

In realtà Maddy e Stef sono sposati da più di un anno e insieme hanno avuto anche una bambina, nata nel settembre 2011. la loro luna di miele però non sembra ancora essere finita. Passione alle stelle e irrefrenabile voglia di contatto. La showgirl è irresistibile del resto e le sue curve, tornate perfette dopo la maternità fanno gola al maritino.



I due, su un pattino nel mare di Lecce, si scambiano sguardi innamorati, poi mentre lei si abbronza, lui non resiste e passa all'attacco riempiendola di baci e di coccole e dimostrandole tutto il suo amore. La showgirl non lo respinge affatto e anzi lo abbraccia a sua volta con passione. Una coppia che promette bene.