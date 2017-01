Costantino nudo su Twitter

Parabordo e pareo per coprire le parti intime

23/7/2012

Una gitarella in barca con pochi amici al largo di Ibiza prende tutta un'altra piega quando Costantino decide di togliersi gli slip. Resta nudo, come mamma l'ha fatto, e si gioca quel briciolo di pudore che gli rimane coprendo appena le sue parti intime, prima con un parabordo, poi con un pareo bianco, lasciando intravedere la perfetta depilazione nella zona pubica. E puntuale su Twitter posta il pacco di immagini appena scattate.

foto



Fisico asciutto, addominali scolpiti e quasi completamente depilato così da poter mettere in mostra muscoli e pettorali. Lo sguardo è sempre lo stesso. Magnetico. Una collana e un orologio sono l'unica cosa che indossa. Costantino, dai tempi in cui era tronista a Uomini e Donne, poco è cambiato: sa di piacere e ama apparire.



Così una tranquilla uscita in barca diventa un modo per mettersi in mostra offrendo ai propri fan un siparietto assai piccante. Attento a non mostrare interamente le sue parti intime (forse per non incappare in paragoni fastidiosi), lascia maliziosamente scoperto un triangolino del suo pube depilato accuratamente. Il ragazzo ama giocare e ha tutti gli strumenti per farlo. In questo caso ne ha utilizzato solo uno. E può bastare.