Mascia e Alessia, ancora pepate

Insieme dopo 7 anni dal calendario hot

23/7/2012

Sono passati sette anni dall'indimenticabile calendario bollente di Controcampo che immortalava Mascia Ferri e Alessia Fabiani completamente nude in atteggiamenti piccanti. Le due sono rimaste amiche e ora, una mamma e l'altra incinta di due gemelli, si fanno un autoscatto e lo postano su Twitter... Di cambiamenti nelle loro vita ce ne sono stati, ma a rivederle l'una accanto all'altra sprigionano ancora sensazioni pepate.

foto

Fa certamente effetto rivedere Alessia Fabiani in compagnia di Mascia Ferri, l'ex panterona del Gf, che con lei si era messa a nudo per dodici mesi altamente erotici nel 2004-2005. Posavano sorridenti e ironiche in atteggiamenti equivoci mostrando le loro curve mozzafiato. La bionda e aggressiva Mascia e romantica e mora Alessia, l'una di fronte all'altra per una sfida erotica. Da allora sono passati sette anni. La Ferri si è sposata, è diventata mamma, ha abbandonato la movida. La Fabiani è incinta di due gemelli, ha un compagno ristoratore e recita a teatro. La loro amicizia, invece, è rimasta intatta.