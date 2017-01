Clerici, décolleté esplosivo in bikini

Ad Ansedonia si diverte con Maelle anche senza Eddy

23/7/2012

Giocano con il cane Oliver, passeggiano sul bagnasciuga e raccolgono conchiglie. Antonella e la sua piccola Maelle è così che si divertono nelle loro vacanze ad Ansedonia. Mamma Clerici non ha occhi per la sua bambina: la abbraccia affettuosamente, la riempie di baci e la prende per mano quando fanno il bagno. Lei in due pezzi e la bimba con un costumino colorato. E di Eddy nemmeno l'ombra.

foto



Una vacanza per due, madre e figlia. Sorridenti e rilassate si concedono un bel bagno in acqua e iniziano a giocare felici e spensierate, almeno apparentemente. Antonellina, nel suo bikini turchese, sfoggia delle dolci curve e un décolleté di tutto rispetto. Quarantotto anni, capelli raccolti e occhialoni da sole fanno di lei una mamma decisamente più pratica che esibizionista.



La bimba si diverte in mare anche se non si allontana mai dalla sua mamma. Pelle ambrata, capelli scuri e ricci richiamano inevitabilmente i tratti del padre. Con lui, il quadretto familiare avrebbe potuto chiudersi diversamente, peccato che da quelle parti non si sia proprio visto. Potrebbe essere a Roma o in Belgio dalla famiglia. Crisi o non crisi, Antonella e Maelle se la cavano benissimo anche senza di lui.