Blasi, chiappe al vento in mare

Per Ilary uno slip molto birichino

23/7/2012

Prima una passeggiata in solitaria sul bagnasciuga con la musica nelle orecchie e un bikini da applausi, poi un tuffo con i bambini in acqua e un involontario siparietto osé per Ilary Blasi. La moglie di capitan Totti sulla spiaggia di Sabaudia mostra un fisico perfetto e quando si lancia in acqua per rinfrescarsi lo slip birichino finisce per lasciarle le chiappe al vento. Per la gioia dei flash che scattano all'impazzata.

Dal bikini turchese al monokini nero e verde, Ilary è apparsa come una sirenetta sul litorale romano. Occhiali da sole, catenina d'oro con ciondolo al collo, bracciali d'oro e brillantini al polso, cavigliera trendy, la Blasi ha sfoggiato un fisico mozzafiato e dispensato sorrisi ai paparazzi che la seguivano. Poi dopo aver regalato una buona dose di coccole ai figli Christian e Chanel, la showgirl si è concessa una nuotata nelle acque di Sabaudia. Prima di tornare ad asciugarsi al sole sul lettino, la moglie di Francesco Totti è finita per mostrare il sedere al vento.