Per la Pandolfi capezzoli in bella vista

Acrobazie in acqua con l'amica Giulia

23/7/2012

Identico costumino a righe con reggiseno a fascia, stesso fisico asciutto e poco prosperoso, capelli corti, aria sbarazzina e sguardo profondo. Ecco un'insolita coppia divertirsi nelle acque di Gallipoli. Si tratta delle attrici e colleghe di set (a Distretto di Polizia) Giulia Bevilacqua e Claudia Pandolfi. Tra loro c'è molta complicità e così eccole cimentarsi in tuffi, giochi in acqua e rovesciate. E spuntano pure i capezzoli... di Claudia.

foto

Le due amiche si sono concesse qualche giorno di relax al mare e tra di loro c'è molto affiatamento. Innanzi tutto, stessi gusti nella scelta del costume: per entrambe un bikini mille righe con reggiseno a fascia. La più prudente Giulia porta un laccino che sostiene il décolleté per evitare che in acqua possa scendere, mentre Claudia preferisce la tintarella senza segni sul décolleté e così finisce per lasciar scendere il reggiseno. I capezzoli in bella vista sono stati prontamente immortalati dai flash. E poi in acqua tuffi, acrobazie e siparietti divertenti per le due attrici.