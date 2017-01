Antonio Cassano in vacanza nella sua Puglia

Sorrisi e attenzioni per la moglie Carolina

20/7/2012

Sorride, scherza e ha sempre la battuta pronta, e quando torna nella sua amata Puglia è anche più felice. In un elegante resort, riparato da un gazebo chiacchiera con la moglie Carolina che lo osserva con amorevole tenerezza. I due, in ottima forma, appaiono affiatatissimi. Poi lei si alza e va a tuffarsi e lui raggiunge l'amico e portiere della nazionale Oscar De Sanctis.

foto

Mentre i colleghi del Milan sono già al lavoro, l'attaccante si gode ancora il sole della sua terra dove ritrova gli affetti più cari e gli amici di un tempo. Ora Cassano, marito e padre di famiglia, si concede vacanze all'insegna del relax affiancato dalla sua amata che lo ha seguito agli Europei.



La giovane coppia si sollazza davanti a un mare turchese. Lui con un costume azzurro che esalta i suoi addominali scolpiti, lei con un bikini blu che mette in evidenza le sue forme, non resistono al richiamo dell'acqua e si immergono per un lungo bagno refrigerante.



Poi, Antonio, di buona compagnia, si dedica anche al portiere della Nazionale De Sanctis. I due prima si scambiano qualche battuta e poi corrono a bagnarsi. Il sole li sta mettendo a dura prova.