"Le tre Marie" sono ancora al mare

Yespica, Galanti, Capriotti a St. Tropez

20/7/2012

Belle ed esplosive, ecco Cecilia Capriotti, Aida Yespica e Claudia Galanti ancora in vacanza. Con loro anche Raffaella Zardo. Da parecchie settimane girano da una località turistica all'altra, si fotografano in spiaggia, sullo yacht, a cena, alle feste. Sono partite in compagnia dei rispettivi compagni, qualcuna lungo il viaggio ha trovato il tempo di celebrare le nozze, qualche altra è ancora a caccia del principe azzurro.

foto

“Le tre Marie” cinguetta Cecilia postando un'immagine che la ritrae con le amiche, sexy, bombastiche, sensuali. Sul bagnasciuga o a bordo della barca indossano bikini sensuali, alla sera scelgono abiti eleganti e dalle scollature prorompenti. Sorridono e ammiccano. C'è perfino Claudia Galanti, neomamma da poco più di un mese. Per lei altro che depressione post-partum! La ex naufraga ha scoperto come superare il periodo dei pannolini e dei biberon: in vacanza, con la famiglia (compagno, primogenito e neonata) al seguito e circondata dalle amiche più care.