Elisabetta, la perfezione del suo lato B

Gregoraci, mamma affettuosa in Costa Smeralda

20/7/2012

Il mare cambia ma lei in bikini resta sempre bellissima. Tradite per qualche tempo le spiagge di Malindi, Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze in famiglia a Porto Cervo. Attenta e premurosa con il suo Nathan Falco sfoggia un fisico da 10 e lode. Impossibile non soffermarsi sulla perfezione del suo lato B. Piccolo, tonico, dalla pelle vellutata... praticamente perfetto. Cappello, bracciali e grandi orecchini sono gli accessori che fanno tendenza.

Protegge il suo bambino dai raggi solari con tanto di bandana e magliettina, poi lo segue in acqua e lo prende in braccio. Lei, con un'abbronzatura appena accennata, si lascia baciare dal sole. Coprire un fisico dalla bellezza rara sarebbe un sacrilegio. Reggiseno a fascia, come impone la moda dell'estate, slip sgambati e colori tenui fanno di lei la più sexy della costa.