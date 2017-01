Vanessa, nuova fiamma di Balotelli

Una francese, 22enne sexy, per Mario

20/7/2012

Poteva Mario Balotelli trascorrere le vacanze a Ibiza in compagnia di soli amici? Certo che no e infatti il Sun ha indagato bene e ha scoperto che la bella ragazza che si trova al suo fianco in spiaggia e che scende dalla sua auto è la sua nuova fiamma. Si tratta di Vanessa Lawrence, una modella, presentatrice, cantante francese di 22 anni, nota nel suo Paese per aver fatto copertine hot e servizi bollenti.

Capelli lunghi, aria imbronciata, labbra carnose e fisico mozzafiato, la bella Vanessa si ritrova prima in spiaggia accanto al calciatore del Manchester City, poi è stata beccata mentre scendeva dalla sua auto e pretendeva un bacio da Balo. Con lei un'amica la cui identità non è ancora stata scoperta.



Intanto SuperMario se ne infischia e se la spassa nella sua megavilla circondato da una bella compagnia di amici. Snobba i locali lussuosi e si dedica semplicemente al divertimento con i fotografi pronti a seguirlo ovunque e a qualunque ora.