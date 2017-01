Minetti: "Da tanto non sto con un uomo"

Nicole come una diva in un negozio a Milano

20/7/2012

Miniabito bianco in pizzo, scollato, che lascia scoperte le gambe abbronzate. Alla presentazione milanese del braccialetto tricolore che Cruciani le ha dedicato, i flash sono tutti per lei: Nicole Minetti. E anche se di futuro nel mondo dello spettacolo non se ne parla, la consigliera si comporta come una star navigata. Disinvolta e sorridente, a Tgcom24 parla di uomini e sexappeal: "Sono single da tempo, non mi ricordo più come si seduce".

foto Ufficio stampa