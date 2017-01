Kasia Smutniak, bellezza disarmante

L'attrice posa con pantaloni molto aderenti

19/7/2012

Lineamenti perfetti, viso angelico, sorriso spontaneo e bellezza disarmante, ecco Kasia Smutniak in grande forma sul set della nuova campagna pubblicitaria di Janet & Janet. L'attrice 33enne di nazionalità polacca, fidanzata con Domenico Procacci, posa seducente e provocante davanti all'obiettivo del fotografo svedese Johan Sandberg in un'atmosfera che ricorda i westner degli anni Cinquanta.

E così in attesa di vederla presenziare al Festival del Cinema di Venezia in qualità di madrina, la bella Kasia si fa fotografare con i pantaloni attillati e un look sexy, ma casual.