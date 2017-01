Di Pietro si rilassa in Costa Smeralda

Rutelli e Fini a mollo nel Tirreno

19/7/2012

Anche i politici per qualche giorno prendono le distanze dal lavoro e si concedono un po' di relax in famiglia. Antonio Di Pietro si è tuffato nel mare di Porto Cervo, mentre Gianfranco Fini in quello di Ansedonia. Francesco Rutelli ha scelto invece la provincia di Grosseto. Tra gommoni, bagni, secchielli e telefonini non perdono d'occhio la loro dolce metà. Solo Daniela Santanchè sta al largo da sola.



Dalla sedia di Montecitorio a quella di uno stabilimento balneare di Ansedonia senza fare una piega. Così il presidente della Camera trascorre le sue vacanze con la compagna Elisabetta Tulliani e le loro bimbe, Carolina e Martina. Da bravo papà va a prendere l'acqua con il secchiello e la porta alle sue piccole sotto l'ombrellone, poi una nuotata per sgranchirsi le gambe e una telefonata.



Da soli, a mollo nelle acque di Capalbio, sono felici e sorridenti Rutelli e Barbara Palombelli. Poi si dirigono verso i loro lettini e mentre lui si accomoda, lei con amorevole premura, gli spalma la crema sul viso.



Antonio Di Pietro, in compagnia della moglie Susanna Mazzoleni, si gode sole e mare della Costa Smeralda. Un bel bagno al largo per refrigerarsi e poi subito la maglietta per non scottarsi.



L'unica che nuota da sola è Daniela Santanchè a Marina di Pietrasanta. Cappello a tesa larga, occhialoni e costume intero; è questo il suo look da spiaggia. Molto fashion.