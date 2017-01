Guenda e Daniele sono in crisi

La Canessa: "C'è di mezzo una bambina"

19/7/2012

Guendalina Canessa e Daniele Interrante sono ufficialmente in crisi. La ex gieffina durante un programma tv “Chiacchiere” alla domanda se lei e l'ex tronista stessero ancora insieme ha laconicamente risposto: “Lo scopriremo solo vivendo”. Del resto Guendalina non ha mai smentito le voci che volevano la coppia in un periodo di riflessione, ma per il bene della bambina non ha mai aggiunto altro. Eppure c'è chi diceva che Daniele e Francesca De Andrè...

Da qualche settimana si parla della crisi che stanno attraversando Guenda e Daniele. Lei su Twitter lascia intendere che c'è qualcosa che non va ma non si sbilancia. Poi in tv, incalzata dalle domande, dice: “Non dimentichiamoci che c'è una bambina di mezzo, i teatrini sono finiti”. La Canessa si comporta da signora e soprattutto da mamma e non commenta di più.



Lei e Interrante si erano sposati nella primavera di due anni fa, sulla spiaggia giamaicana, al tramonto. Una cerimonia romantica e fotografatissima. Poi le ecografie e la gravidanza vissuta in diretta tv e l'arrivo di Chloe. Ora i riflettori si spengono e Guenda cinguetta: “La mia vita in questo momento è tutta da riscrivere...”. Chissà se invece i riflettori si riaccenderanno su Daniele e Francesca...