Valeria, che mutande stellari!

Marini mostra gli slip e vende sextoys

19/7/2012

Le rapide per Valeria Marini sono una barzelletta. Dopo le difficili prove da naufraga all'Isola dei famosi, la showgirl affronta pericoli e difficoltà senza paura. Eccola nel parco divertimenti romano Magicland alle prese con il rafting a bordo di un gommone. Valeria in abitino striminzito e ciabatte-gioiello finisce per mostrare le mutande... stellari! Ma intanto da imprenditrice di moda lancia anche una nuova linea di accessori piccanti.

Un vestito nero con le stelle con la scritta “Baci stellari” sotto il quale si intravede un balconcino nero e dal quale spuntano gli slip con le stelline. Questa la mise scelta dalla Marini per fare da madrina alla festa di Magicland. E poi rafting e doccia con il trucco che cola e i vestiti bagnati. Ma Valeria sorride e si diverte.



Intanto, dopo aver lanciato la linea di lingerie, costumi e abbigliamento intimo sexy, Valeria aggiunge gli accessori hot nelle sue boutique. Si tratta di sex-toy, “per divertirsi in coppia o da soli” cinguetta la showgirl, che aggiunge: “Maschietti fateci un regalo”.