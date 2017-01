Francesca Cipriani, doccia hot a Cesenatico

Elena Morali e Jennipher Rodriguez ammiccano bagnate

19/7/2012

Si bagnano, si sfiorano e si lasciano ammirare con sorrisi ammiccanti. Sembra di stare sul set di un B movie anni 80 e invece ci troviamo al bagno Adriatico 62 di Cesenatico. Elena Morali, Francesca Cipriani e Jennipher Rodriguez, sotto una doccia gelata, danno prova della loro sensualità. Tanta carica erotica per le showgirl che esibiscono le loro forme appena fasciate da un micro bikini.



Molti i personaggi dello spettacolo che hanno partecipato al "Cesenatico Vip Summer", l'evento organizzato da Alessio Sassi, che si è aperto con un aperitivo-pigiama party. Ma solo loro, Elena, Francesca e Jennipher si sono distinte per aver regalato ai loro ammiratori un siparietto davvero hot.



La Cipriani, famosa per le sue misure da maggiorata sfoggia con orgoglio un décolleté esplosivo. Anche il sedere, con cui aveva avuto qualche problemino dopo un ritocchino estetico, è assolutamente perfetto. Così come il lato B di Elena Morali evidenziato da un costume fluo molto sgambato.



La Rodriguez, senza scarpe e con un bikini nero a frange, ha un look selvaggio ma molto sexy. Lunghe gambe sinuose e seno a coppa di champagne sono un vero spettacolo.